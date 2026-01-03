Китай «глубоко потрясен и решительно осуждает» операцию США в Венесуэле

МИД Китай резко осудил применение силы со стороны США против Венесуэлы

Китай резко осуждает применение силы со стороны США против Венесуэлы. Об этом сообщает министерство иностранных дел КНР в соцсети X.

«Китай глубоко потрясен и решительно осуждает вопиющее применение силы США против суверенного государства и их действия против его президента», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

В МИД подчеркнули, что подобные «гегемонистские действия» угрожают миру и безопасности в Латинской Америке и Карибском бассейне.

Пекин призвал Вашингтон соблюдать международное право, прекратить посягательства на суверенитет и безопасность других стран.

До этого сенатор США Линдси Грэм допустил новые удары по территории Венесуэлы. По словам политика, он созвонился с президентом США незадолго до проведения операции. Грэм уточнил, что она планировалась последние несколько недель.

3 января Вооруженные силы США нанесли по столице Венесуэлы и военным объектам в окрестностях Каракаса серию ударов. Дональд Трамп заявил о захвате лидера южноамериканской республики Николаса Мадуро. Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок объяснил действия американской армии, проанализировал ошибки властей Венесуэлы и дал прогноз на дальнейшее развитие вооруженного конфликта.

