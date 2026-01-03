Трамп рассказал, где сейчас находится Мадуро

Трамп заявил, что Мадуро с женой находятся на корабле

Президент США Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News заявил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена в настоящее время находятся на корабле, куда их доставили американские военные.

«Они на корабле. Они направятся в Нью-Йорк... Их забрали на вертолете, и они совершили приятный полет на вертолете», — сказал глава Белого дома.

До этого сенатор США Линдси Грэм допустил новые удары по территории Венесуэлы. По словам политика, он созвонился с президентом США незадолго до проведения операции. Грэм уточнил, что она планировалась последние несколько недель.

3 января Вооруженные силы США нанесли по столице Венесуэлы и военным объектам в окрестностях Каракаса серию ударов. Дональд Трамп заявил о захвате лидера южноамериканской республики Николаса Мадуро. Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок объяснил действия американской армии, проанализировал ошибки властей Венесуэлы и дал прогноз на дальнейшее развитие вооруженного конфликта.

Ранее в России рассказали, стоит ли ждать повторения Вьетнама в Венесуэле.