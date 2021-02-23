«Спартак» разгромил «Сочи» благодаря дублям Широкова и Лехтеря

Московский «Спартак» нанес разгромное поражение «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая в столице России, завершилась со счетом 6:1 в пользу хозяев. В составе победителей дубли оформили Сергей Широков и Йори Лехтеря, также отличились Артем Федоров и Мартин Бакош. У гостей шайбу забросил Игорь Руденков.

После 58 матчей «Спартак» занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 62 очка. «Сочи» (37) располагается на десятой строчке.

Ранее сообщалось, что петербургский СКА победил пекинский «Куньлунь Ред Стар».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Спартак» (Москва, Россия) — «Сочи» (Сочи, Россия) — 6:1 (1:0, 2:0, 3:1)

1:0 — Широков (Вишневский) — 16:22

2:0 — Лехтеря (Широков, Бакош) — 25:06 (5x4)

3:0 — Федоров (Рылов, Талалуев) — 34:06 (5x3)

4:0 — Лехтеря (Никишин, Широков) — 42:56

5:0 — Широков (Лехтеря, Радил) — 48:40

5:1 — Руденков (Валенцов, Мироманов) — 49:41

6:1 — Бакош (Рылов, Чернов) — 55:33