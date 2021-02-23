Байдена призвали бойкотировать Олимпиаду-2022 в Пекине

Член палаты представителей Джон Кэтко призвал президента США Джо Байдена бойкотировать Олимпийские игры 2022 года в Пекине.

Политик заявил, что действия властей КНР в отношении уйгуров противоречат американским ценностям.

«Участие в Олимпийских играх, проводимых в стране, которая открыто осуществляет геноцид, не только подрывает эти общие ценности, но и бросает тень на обещания, данные всем тем, кто стремится к свободному и справедливому обществу», — говорится в открытом письме Кэтко.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

Ранее сообщалось, что коалиция из 180 правозащитных организаций призвала бойкотировать Игры в китайской столице.