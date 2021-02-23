Чемпион мира назвал обвинения Назарова в адрес Панарина полным бредом

Чемпион мира и бронзовый призер Олимпийских игр Андрей Николишин назвал обвинения в адрес форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина полным бредом.

Скандал вокруг хоккеиста разгорелся после интервью бывшего тренера «Витязя» Андрея Назарова. Согласно словам специалиста, 11 декабря после того, как «Витязь» проиграл рижскому «Динамо», Панарин отправился в бар отеля, где избил 18-летнюю девушку. На место инцидента приехала полиция, был составлен протокол. Хоккеист мог получить реальный срок, но, по словам Назарова, за игрока заступились «авторитетные жители Риги», также сообщалось, что речь шла о взятке.

«Большего бреда я в жизни не слышал. Комментировать пиар Назарова — не ко мне», — сказал Николишин в интервью «СЭ».

Ранее депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации Николай Валуев прокомментировал скандал с обвинением нападающего Артемия Панарина в избиении девушки.