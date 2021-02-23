Шестикратный призер Олимпиады сравнил Большунова с конем

Бывший финский лыжник Харри Кирвесниеми, шесть раз становившийся бронзовым призером Олимпийских игр, комплиментарно высказался о россиянине Александре Большунове в преддверии старта чемпионата мира в Оберстдорфе.

По словам Кирвесниеми, Большунов будет одним из главных фаворитов на турнире и имеет шансы забрать все золотые медали в личных гонках.

«Он мускулистый и может много дней подряд, под большими нагрузками, быть в рабочем состоянии. Он как конь. У него нет слабых мест! Одно время говорили, что он похуже в свободном стиле, но теперь он лучший и там. Если не возникнет проблем со здоровьем, Большунов может выиграть все золото в Оберстдорфе и, скорее всего, так будет еще много лет. С такой универсальностью он может выиграть практически все», — цитирует Кирвесниеми Ilta-Sanomat.

ЧМ в Германии начнется 25 февраля.

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