Немецкие волейболистки бойкотируют турнир в Катаре из-за запрета бикини
Популярные представительницы пляжного волейбола из Германии — Карла Боргер и Юлия Зуде — не примут участие в турнире FIVB World Tour в Дохе, который запланирован на март.
В своем заявлении спортсменки объяснили, что отказаться от соревнований они решили из-за запрета местных властей на бикини.
«Нам запрещают носить нашу рабочую одежду. Это единственная страна и единственный турнир, где правительство диктует, как нам делать свою работу. Мы возмущены этим», — сказала Боргер для The Guardian.
Организаторы призвали волейболисток отказаться от ношения бикини «из уважения к традициям к принимающей стране». Боргер уверена, что из-за сильной жары сделать это будет невозможно. Она добавила, что в 2019-м в Катаре делали подобное исключение для участниц чемпионата мира по легкой атлетике.
«Мы задаемся вопросом, нужно ли вообще проводить там турнир», — заключила она.
Ранее сообщалось, что российские волейболистки стали чемпионками Европы.