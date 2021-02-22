«Фиорентина» опубликовала фото Кокорина с тренировки

Пресс-служба итальянской «Фиорентины» опубликовала фотографии команды с очередной тренировки в Instagram.

На один из снимков попал российский нападающий «фиалок» Александр Кокорин.

«В поте лица», — так подписан пост клуба.

29-летний Кокорин перебрался в «Фиорентину» в зимнее трансферное окно из московского «Спартака», подписав контракт до 2024 года. После этого он появился на поле лишь в одном матче, выйдя в концовке встречи с «Интером», и дважды оставался на скамейке запасных.

Ранее сообщалось, что фанаты «Фиорентины» недовольны покупкой «блатного» Кокорина.