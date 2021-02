«Вашингтон» вспомнил 700-й гол Овечкина

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» вспомнил о 700-м голе российского нападающего и капитана команды Александра Овечкина.

Соответствующая запись была опубликовала в Twitter-аккаунте «столичных».

700-ю шайбу Овечкин забросил ровно год назад — это произошло в матче против «Нью-Джерси Дэвилз», который завершился поражением «Вашингтона» со счетом 2:3. Овечкин смог забросить свою шайбу при помощи еще одного российского форварда — Евгения Кузнецова.

Ранее сообщалось, что Овечкин прокомментировал победу «Вашингтона» над «Нью-Джерси».

#OTD one year ago, @ovi8 became the eighth player in NHL history to score 7️⃣0️⃣0️⃣ goals.#ALLCAPS | #700vi pic.twitter.com/stBg9yZ0pw