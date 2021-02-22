Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино остался недоволен реализацией моментов в игре с «Монако». Его слова передает L'Équipe.

Аргентинский специалист отметил, что его подопечные владели мячом не протяжении 75% времени, однако из-за плохой игры в финальной трети поля не смогли забить.

Также Почеттино отметил, что команда продолжит бороться за чемпионское звание, пока это позволяет ситуация в турнирной таблице Лиги 1.

Ранее главный тренер «Монако» Нико Ковач объяснил, как команде удалось сдержать форварда Килиана Мбаппе .