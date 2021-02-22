Биатлонистка Миронова подвела итоги ЧМ-2021 в Поклюке

Российская биатлонистка Светлана Миронова подвела итоги чемпионата мира 2021 года в Поклюке. Соответствующий пост спортсменка опубликовала в Instagram.

«The end! Всем спасибо, до новых встреч!» — написала Миронова.



Напомним, что ее лучшим результатом на мировом первенстве стало пятое место в индивидуальной гонке.

Ранее сообщалось, что россиянин Эдуард Латыпов заработал больше всех призовых на чемпионате мира 2021 года в Поклюке среди своих соотечественников.