Биатлонистка Миронова подвела итоги ЧМ-2021 в Поклюке
Вадим Балканов
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Российская биатлонистка Светлана Миронова подвела итоги чемпионата мира 2021 года в Поклюке. Соответствующий пост спортсменка опубликовала в Instagram.
«The end! Всем спасибо, до новых встреч!» — написала Миронова.
Напомним, что ее лучшим результатом на мировом первенстве стало пятое место в индивидуальной гонке.
Ранее сообщалось, что россиянин Эдуард Латыпов заработал больше всех призовых на чемпионате мира 2021 года в Поклюке среди своих соотечественников.