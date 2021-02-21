Губерниев: с демократией пора заканчивать

Журналист Дмитрий Губерниев высказался об итогах чемпионата мира по биатлону, передает Sport24.

«Мы провели это чемпионат слабо и ниже своих возможностей. В январе казалось, что мы сделали движение вверх. Но мы не смогли воплотить это на чемпионате мира», — сказал Губерниев.

Комментатор отметил, что Александр Логинов мог провести турнир лучше, но он не подошел к турниру в оптимальной форме.

«С демократией пора заканчивать. Все — в сборную команду, к тренерам сборной. Нужно единый коллектив готовить к Олимпиаде», — добавил он.

Ранее сборная России выиграла бронзу в эстафете на чемпионате мира.