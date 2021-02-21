ЦСКА обыграл «СКА-Хабаровск» в матче 1/8 финала Кубка России

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Московский ЦСКА обыграл «СКА-Хабаровск» в матче 1/8 финала Кубка России.

Встреча завершилась со счетом 2:0.

В составе москвичей точными ударами отметились Ильзат Ахметов и Никола Влашич. На 52 минуте красную карточку получил игрок хабаровчан Владислав Брагин.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Кубок России. 1/8 финала
ЦСКА — «СКА-Хабаровск» — 2:0
Голы: 1:0 — Ахметов, 39; 2:0 — Влашич, 66.

Ранее «Уфа» и «Урал» попросили перенести матч Кубка России.