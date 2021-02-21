Медведева впечатляют девять побед Джоковича на Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал свое поражение в финале Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) от сербского спортсмена Новака Джоковича.

Джокович обыграл Медведева. Встреча, которая продолжалась 1 час 53 минуты, завершилась в трех сетах с результатом 7:5, 6:2, 6:2 в пользу сербского теннисиста.

«Непросто говорить, когда проиграл в финале. Поздравляю Новака и его команду, девятый титул — это впечатляет, у меня нет слов», — заявил Медведев.

Примечательно, что Джокович девять раз выходил в финал австралийского турнира и девять раз становился его победителем.

Ранее сообщалось, что Джокович считает Медведева одним из самых сложных соперников.