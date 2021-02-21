Тарпищев объяснил поражение Медведева от Джоковича в финале Australian Open

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал поражение российского теннисиста Даниила Медведева в финале Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) от сербского спортсмена Новака Джоковича.

Встреча, которая продолжалась 1 час 53 минуты, завершилась в трех сетах с результатом 7:5, 6:2, 6:2 в пользу сербского теннисиста. Примечательно, что Джокович девять раз выходил в финал австралийского турнира и девять раз становился его победителем.

«Выбил из ритма нашего Даню в начале матча, особенно большое преимущество имел на приеме второй подачи. Медведев же, потеряв нить игры, уже не знал, что делать, и это привело к каскаду еще больших ошибок», — заявил Тарпищев.

Ранее сообщалось, что Новак Джокович выиграл Australian Open.