Именитый теннисист ждет, что Джоковичу будет тяжело в матче с Медведевым

Двукратный обладатель календарного Большого шлема Род Лэйвер поделился своими ожиданиями насчет предстоящего финала Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) между сербским теннисистом Новаком Джоковичем и россиянином Даниилом Медведевым.

Лэйвер отметил, что Медведев заставить Джоковича оставить все силы на корте, а также для него не станет удивлением победа российского спортсмена, который в 2020 выиграл Итоговый турнир, а в 2021 уже стал победителем ATP Cup в паре с Андреем Рублевым.

«Центральный корт Australian Open – счастливое место Новака, но ему будет очень тяжело подавить радостные, свободные удары Даниила. Нас ждет отличный поединок», — написал Лэйвер в своем Twitter.

Ранее сообщалось, что чемпионка Australian Open Наоми Осака восхитилась Медведевым.