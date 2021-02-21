Экстренно прерван матч НХЛ между «Колорадо» и «Вегасом»

Матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Колорадо Эвеланш» и «Вегас Голден Найтс» прерван на неопределенное время.

Игра проходит на открытом воздухе — на озере Тахо в в Карсон Сити. По ходу игры со льдом образовались некоторые проблемы, которые оперативно пытаются решить сотрудники лиги.

После первого периода счет в матче 1:0 в пользу «лавин», цвета которых защищает российский форвард Валерий Ничушкин.

Ранее сообщалось, что четыре передачи Артемия Панарина и Павла Бучневича помогли «Рейнджерс» одолеть «Вашингтон».