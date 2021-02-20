Елисеев назвал успехом бронзовую медаль в эстафете на ЧМ

Российский биатлонист Матвей Елисеев высказался о бронзовой медали в эстафете на чемпионате мира в словенской Поклюке, передает ТАСС.

Елисеев бежал на втором этапе эстафеты. Также выступили Карим Халили, Александр Логинов и Эдуард Латыпов. На четвертых биатлонисты использовали пять дополнительных патронов, а отставание от лидера составило +50.9.

«Любая медаль — это успех», — заявил Елисеев.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.

Стоит отметить, что для российской команды эта медаль стала первой на чемпионате мира.

Ранее сообщалось, что сборная России выиграла бронзу в эстафете на чемпионате мира.