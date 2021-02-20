IBU пожелал тренеру сборной России скорейшего выздоровления
Антон Борисов
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Международный союз биатлонистов (IBU) пожелал скорейшего выздоровления главному тренеру национальной команды России Валерию Польховскому.
20 февраля стало известно, что состояние специалиста ухудшилось на чемпионате мира в словенской Поклюке. Днем ранее он был госпитализирован, но уже сегодня он находится в гостинице под присмотром врачей сборной России. Его состояние стабильное.
«Мы видели тревожные новости в социальных сетях СБР и узнали о его состоянии. IBU желает Польховскому скорейшего выздоровления и благополучного возвращения домой», — приводит слова представителя IBU ТАСС.
Ранее в Союзе биатлонистов России не исключили, что здоровье Польховского ухудшилось из-за критики.