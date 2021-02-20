Сборы в «Спартаке» для Мозеса оказались тяжелее, чем в «Челси» и «Интере»

Полузащитник московского «Спартака» Виктор Мозес сравнил сборы команды со сборами «Интера» и «Челси» в интервью »Спорт-Экспресс».

Мозес признался, что тренировки в стане красно-белых проходят тяжелее и интенсивнее, чем аналогичные сборы в «Челси» и «Интере». Полузащитник сравнил предсезонную подготовку команды с подготовкой к отправлению на войну.

«Если честно, в «Спартаке» работа потяжелее. Но в целом подготовка похожая: на предсезонке ты должен прыгать выше головы, делать что-то сверх обычных нагрузок», — сказал полузащитник.

Ранее сообщалось, что Мозес высказался о решении главного тренера красно-белых Доменико Тедеско покинуть свой пост после завершения сезона.