Мозес рассказал о своей мотивации в «Спартаке»
Андрей Черников
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Футболист московского «Спартака» Виктор Мозес рассказал о своей мотивации в столичном клубе, передает «СЭ».
«Мотивация простая — играть в футбол. Играть и наслаждаться этим. Хочу побеждать вместе со «Спартаком» и выигрывать трофеи. Верю, что уже в текущем сезоне мы многого можем добиться», — сказал Мозес.
В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) красно-белые занимают третье место, набрав 35 очков.