Рассел Кроу заявил, что будет болеть за Медведева в финале Australian Open

Актер Рассел Кроу заявил, что будет болеть за россиянина Даниила Медведева в финале Открытого чемпионата Австралии по теннису.

В полуфинале первая ракетка России одержал победу над представителем Греции Стефаносом Циципасом со счетом 6:4, 6:2, 7:5. В решающей встрече турнира Медведев встретится с сербом Новаком Джоковичем.

«Борьба была упорнее, чем выглядит статистика. Теперь я буду болеть за Медведева и Наоми Осаку», — написал Кроу в Twitter.

Australian Open проходит в Мельбурне с 8 по 21 февраля. Общий призовой фонд турнира составляет $55,2 млн.

Ранее Медведев высказался о победе над Циципасом.

