Россия выступит на Олимпийских играх под аббревиатурой ROC

Сборная России выступит на летней Олимпиаде-2020 в Токио и зимних Играх-2022 в Пекине под англоязычной аббревиатурой Олимпийского комитета России (ROC), сообщается на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

При этом полное название российской организации запрещено.

17 декабря 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу после того, как российская сторона не обеспечила передачу WADA достоверных данных LIMS (Laboratory Information Management System).

Согласно решению суда, российские спортсмены в течение двух лет не смогут выступать под национальным флагом на крупных международных соревнованиях. Также Россия до 16 декабря 2022 года не сможет принимать чемпионаты мира.

Ранее биатлонистка Евгения Павлова высказалась о санкциях WADA в отношении России.