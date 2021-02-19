В «Манчестер Сити» опровергли информацию о переговорах с Месси

В английском «Манчестер Сити» опровергли информацию о переговорах с форвардом каталонской «Барселоны» Лионелем Месси, передает Sky Sport.

Напомним, контракт аргентинца с сине-гранатовыми истекает летом 2021 года. Сейчас он может контактировать с другими клубами по поводу трансфера.



В конце прошлого сезона Месси хотел покинуть команду, но руководство отказалось его отпускать.

Ранее сообщалось о том, что Месси забивает в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов только с пенальти.