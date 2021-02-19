Сон Хын Мин оценил игру Бэйла за «Тоттенхэм»

Футболист лондонского «Тоттенхэма» Сон Хын Мин оценил игру своего одноклубника Гарета Бэйла, передает Goal.com.

«У нас с Бэйлом близкие отношения. Я очень рад, что он получает игровое время, а в матче с «Вольфсбергом» забил и отдал голевой пас. Я наслаждаюсь игрой с ним», — сказал кореец.



Валлиец выступает за «шпор» на правах аренды. Права на него принадлежат мадридскому «Реалу».

Ранее сообщалось о том, что «Манчестер Юнайтед» интересуется полузащитником мюнхенской «Баварии» Кингсли Команом.