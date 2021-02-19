Депутат Лебедев: в России нет футбола сравнимого с европейским

Депутат Государственной Думы Российской Федерации Игорь Лебедев поделился эмоциями от матча 1/16 финала Лиги Европы между «Краснодаром» и загребским «Динамо», передает «СЭ».

Напомним, «быки» уступили со счетом 2:3.

«В России нет футбола сравнимого с европейским. Не каждый найдет Загреб на карте. Никаких оправданий этому поражению быть не может. Давайте скажем честно: мы играть в Европе не готовы», — сказал Лебедев.

Также Лебедев напомнил, что российские клубы дважды выигрывали Кубок УЕФА, когда в Российской премьер-лиге (РПЛ) не было лимита на легионеров.

«Я не хочу говорить, что его надо отменять. Факт остается фактом. Господину Дюкову есть над чем задуматься», — добавил Лебедев.

Ранее Александр Бородюк оценил игру «Краснодара» в матче с загребским «Динамо».