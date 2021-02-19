Овечкин вошел в топ-100 ассистентов в истории НХЛ

19 февраля «Вашингтон» обыграл «Баффало» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась со счетом 3:1.



Российский форвард «Кэпиталз» Александр Овечкин записал на свой счет результативную передачу, которая стала для хоккеиста 581-й в регулярных чемпионатах НХЛ, что позволило ему войти в топ-100 ассистентов в истории турнира, сравнявшись с Дэйвом Бабичем.

Лидирует по этому показателю Уэйн Гретцки (1963).

Ранее передача Овечкина помогла «Вашингтону» победить «Баффало».