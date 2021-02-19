Овечкин вошел в топ-100 ассистентов в истории НХЛ
Андрей Черников
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19 февраля «Вашингтон» обыграл «Баффало» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча завершилась со счетом 3:1.
Российский форвард «Кэпиталз» Александр Овечкин записал на свой счет результативную передачу, которая стала для хоккеиста 581-й в регулярных чемпионатах НХЛ, что позволило ему войти в топ-100 ассистентов в истории турнира, сравнявшись с Дэйвом Бабичем.
Лидирует по этому показателю Уэйн Гретцки (1963).
Ранее передача Овечкина помогла «Вашингтону» победить «Баффало».