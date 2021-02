Нападающий Александр Кокорин попал в заявку «Фиорентины» на игру против «Специи» в рамках 23-го тура чемпионата Италии. Соответствующий пост опубликовала пресс-служба «фиалок» в Twitter.

Напомним, что игра состоится 19 февраля во Флоренции на стадионе «Артемио Франки». Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени.

В нынешнем розыгрыше Серии А Кокорин провел одну игру, в которой отдал девять из девяти точных передач.

Ранее сообщалось, что защитник «Краснодара» Александр Мартынович прокомментировал поражение в матче 1/16 финала Лиги Европы против загребского «Динамо».

