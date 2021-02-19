Мусаев жестко ответил журналисту после поражения в Лиге Европы

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев жестко ответил журналисту после поражения в матче 1/16 финала Лиги Европы против загребского «Динамо». Об этом сообщает «Матч ТВ».

Специалист призвал перестать обращать внимание на количество времени контроля мяча, которое сама по себе не приносит положительного результата в игре.



«Вот вы мне два дня говорите про владения мячом. У нас было 62%, вы довольны? Нет? Тогда, думаю, не нужно постоянно говорить о владении», — сказал Мусаев.

Ранее сообщалось, что ситуацию с «Тамбовом» рассмотрят на заседании комиссии Российского футбольного союза (РФС) по лицензированию клубов.