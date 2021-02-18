Власти Тамбова готовы выполнить условия РФС, чтобы спасти футбольный клуб
Вадим Балканов
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Власти Тамбова готовы выполнить условия Российского футбольного союза (РФС), чтобы спасти местный футбольный клуб от снятия с розыгрыша Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает ТАСС.
По информации источника, чиновники готовы выделить 80 млн руб. на развитие детского футбола. Соответствующее письмо уже было направлено в РФС.
Напомним, что РФС планирует выделить средства клубу на доигровку нынешнего сезона, если региональные чиновники инвестируют определенную сумму в детско-юношеский футбол.
Ранее сообщалось, что «Тамбов» принял решение сняться с Кубка России.