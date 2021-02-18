Щербакова и Трусова не выступят на финале Кубка России

Действующая чемпионка России Анна Щербакова и бронзовая призерка чемпионата Европы Александра Трусова не выступят на финале Кубка России по фигурному катанию в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

Эти спортсменки не числятся в списке заявленных на турнир.

Напомним, что финал Кубка России пройдет с 27 февраля по 2 марта в Москве. Этот старт является последним отборочным к мировому первенству в Швеции.

Ранее сообщалось, что на чемпионате мира по фигурному катанию будет создан «пузырь» для сборных, призванный минимизировать риск распространения COVID-19.