Форвард «Боруссии» Холанд установил достижение в Лиге чемпионов

Норвежский нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд установил уникальное достижение Лиги чемпионов.

Немецкая команда играет в 1/8 финала турнира с «Севильей». В первом матче после первого тайма счет 3:1 в пользу дортмундского клуба. Два гола Холанд записал на свой счет.

Таким образом, норвежец стал первым футболистом в истории турнира, который смог забить 18 мячей в стартовых 13 матчах.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» пропустил от «Порту» на второй минуте после ошибки Бентанкура.