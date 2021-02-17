Форвард «Боруссии» Холанд установил достижение в Лиге чемпионов
Анастасия Мартыненко
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Норвежский нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд установил уникальное достижение Лиги чемпионов.
Немецкая команда играет в 1/8 финала турнира с «Севильей». В первом матче после первого тайма счет 3:1 в пользу дортмундского клуба. Два гола Холанд записал на свой счет.
Таким образом, норвежец стал первым футболистом в истории турнира, который смог забить 18 мячей в стартовых 13 матчах.
«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Ранее сообщалось, что «Ювентус» пропустил от «Порту» на второй минуте после ошибки Бентанкура.