«Барселона» пропустила 12 мячей в двух последних матчах плей-офф ЛЧ

«Барселона» пропустила 12 мячей в двух последних матчах плей-офф Лиги чемпионов.

16 февраля в первой игре 1/2 финала турнира каталонская команда уступила со счетом 1:4 «ПСЖ». Примечательно, что «Барселона» открыла счет в поединке на 27-й минуте, однако парижская команда быстро сравняла, а во втором тайме в ворота каталонцев были забиты еще три мяча.

Таким образом, в двух последних играх плей-офф Лиги чемпионов «Барселона» пропустила 12 мячей. В матче четвертьфинала турнира сезона-2019/20 каталонцы проиграли со счетом 2:8 мюнхенской «Баварии».

Ранее сообщалось, что Месси стал лучшим бомбардиром в истории 1/8 финала Лиги чемпионов.