Аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси стал лучшим бомбардиром в истории 1/8 финала Лиги чемпионов.

Форвард отличился в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против парижского «ПСЖ». Он реализовал пенальти на 27-й минуте. Штрафной был назначен после падения Френки Де Йонга в штрафной парижан.

Таким образом, на счету аргентинского футболиста 28 голов на стадии 1/8 финала турнира. Информация об этом была опубликовала в Twitter SportsCenter. На втором месте Криштиану Роналду из «Ювентуса» — 25.

Ранее сообщалось, что Месси забил 20+ мячей за «Барселону» 13-й сезон подряд.