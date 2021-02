Неймар посмеялся над пенальти в пользу «Барселоны» в матче Лиги чемпионов

Бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар высмеял пенальти в пользу «Барселоны» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Полузащитник «Барселоны» Френки Де Йонг упал в штрафной после контакта с защитником «ПСЖ» Лейвином Курзава, после чего главный арбитр принял решение о назначении 11-метрового удара, который исполнил капитан каталонцев Лионель Месси.

Неймар в своем Twitter назвал пенальти и оставил несколько смеющихся смайлов, однако быстро удалил публикацию.

Ранее сообщалось, что Месси забил 20+ мячей за «Барселону» 13-й сезон подряд.

Neymar's immediate reaction to the Barcelona penalty. pic.twitter.com/NYudzPRnWB