Серена Уильямс обыграла Халеп и вышла в полуфинал Australian Open
Игорь Игнатов
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Американка Серена Уильямс пробилась в полуфинал Открытого чемпионата Австралии.
В матче 1/4 финала 23-кратная победительница турниров «Большого шлема» обыграла вторую ракетку мира Симону Халеп — 6:3, 6:3.
За выход в финал Australian Open Уильямс сыграет с японкой Наоми Осакой.
Ранее сообщалось, что два россиянина сыграют в полуфинале турнира «Большого шлема» впервые с 2006 года.
Australian Open — 2021. Женщины. 1/4 финала
Серена Уильямс (США) — Симона Халеп (Румыния) — 2:0 (6:3, 6:3)