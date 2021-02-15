Сборная Финляндии в полном составе ушла на карантин после Евротура

Сборная Финляндии по хоккею в полном составе ушла на карантин после шведского этапа Евротура, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу национальной команды.

После завершения турнира хоккеисты прошли тестирование, по итогам которого был обнаружен один случай заражения. Отмечается, что у заболевшего нет симптомов COVID-19.

Шведский этап Евротура прошел в «пузыре». Сборные были заселены в отель около арены в Мальме, где предусмотрены ограничения, связанные с распространением коронавируса.

Ранее сообщалось, что сборная России выиграла шведский этап Еврохоккейтура.