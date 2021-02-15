Медведев вышел в четвертьфинал Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл Маккензи Макдональда в матче 1/8 финала Australian Open — 2021.

Встреча, которая прошла в Мельбурне на арене »Маргарет Корт» при пустых трибунах, продлилась 1 час 32 минуты и завершилась в трех сетах — 6:4, 6:2, 6:3.

Четвертая ракетка мира сделал семь подач навылет, совершил две двойные ошибки и выиграл 65% мячей с первой подачи.

За выход в полуфинал Медведев поспорит с победителем противостояния Андрей Рублев — Каспер Рууд.

Ранее президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказался о выходе российского атлета Аслана Карацева в четвертьфинал Australian Open — 2021.