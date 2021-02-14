Стали известны сроки восстановления Головина

Стали известны сроки восстановления полузащитника «Монако» Александра Головина.

Как сообщает «Чемпионат.com», россиянин сможет вернуться в состав к матчу 26-го тура чемпионата Франции против «Пари Сен-Жермен», который пройдет 21 февраля в Париже.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции россиянин принял участие в девяти матчах, в которых забил четыре мяча и отдал четыре результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Головин пропустит матч 25-го тура чемпионата Франции против «Лорьяна» из-за дискомфорта в бедре.