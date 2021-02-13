Состоялась церемония взвешивания перед UFC 258

В Лас-Вегасе состоялась церемония взвешивания перед турниром Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 258.

Участники главного боя вечера Камару Усман и Гилберт Бернс показали одинаковый вес — 77,1 кг.

Отметим, что Усман будет в третий раз защищать чемпионский пояс в полусреднем дивизионе. До этого он одерживал победы над Колби Ковингтоном и Хорхе Масвидалем.

Ранее сообщалось, что глава UFC Дана Уайт высказался о взаимоотношениях между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором.