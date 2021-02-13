Звезда «Лейпцига» продолжит карьеру в «Баварии»

Защитник «РБ Лейпциг» Дайо Упамекано продолжит карьеру в мюнхенской «Баварии». Об этом сообщает L'Equipe.



По информации источника, сильнейший клуб планеты выплатит «быкам» €40 млн — такая сумма прописана в контракте игрока в качестве клаусулы.

В нынешнем розыгрыше немецкой Бундеслиги 22-летний француз провел 19 матчей и забил один мяч.

Ранее комментатор Геннадий Орлов рассказал, как в 1994 году бывший мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак спас «Зенит».