Косторная отрабатывает новую произвольную программу: видео

Действующая чемпионка Европы в женском одиночном фигурном катании Алена Косторная отрабатывает новую произвольную программу. Соответствующий пост появился в Instagram-аккаунте «Ангелов Плющенко».

«Желаем Алене скорейшего восстановления после болезни и ждем на новых стартах в этом сложном для нее сезоне с новыми программами. Новая произвольная программа получилась очень красивая, и мы уже ее видели!» — гласит подпись к видео.

Напомним, что Косторная продолжает подготовку к финалу Кубка России, после которого будет определен итоговый состав сборной России на чемпионат мира в Стокгольме.

Ранее сообщалось, что Гном Гномыч выиграл турнир в Зеленограде.