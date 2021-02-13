Игроки «Крыльев Советов» подрались с соперниками в матче на сборах

Игроки самарских «Крыльев Советов» подрались с соперниками по ходу товарищеского матча на тренировочных сборах в Турции.

Волжане встречались 12 февраля с боснийским клубом «Борац». В самом конце игры между футболистами произошла потасовка, из-за которой главный арбитр встречи принял решение досрочно прекратить матч.

Поединок завершился на 89-й минуте при счете 1:0 в пользу «Крыльев».

Видео драки доступно по ссылке (начало стычки на отметке 1:41:36).

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