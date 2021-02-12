Губерниев назвал хорошим выступление Латыпова в спринте на ЧМ

Журналист Дмитрий Губерниев поделился впечатлениями от мужской спринтерской гонки, которая прошла в рамках чемпионата мира по биатлону, передает «СЭ».

Напомним, лучшим из россиян стал Эдуард Латыпов. Он занял десятое место.



«Латыпов — в промахе от медали, хорошее выступление. Работа Каминского применительно к Латыпову приносит результат. По-прежнему лихорадит Логинова, хотя ход демонстрирует хороший», — сказал Губерниев.

Ранее Латыпов занял десятое место в спринте на ЧМ по биатлону.