Экс-голкипер ЦСКА рассказал о серьезных проблемах с алкоголем

Экс-голкипер московского ЦСКА Сергей Чепчугов в интервью «Чемпионату» рассказал о серьезных проблемах с алкоголем.

По его словам, из-за этого он даже пропускал тренировки, когда играл за красноярский «Енисей».

«Принял решение уехать играть в Красноярск без семьи, ведь мне нужно было играть. На тот момент мне очень была нужна поддержка семьи. Спустя два месяца я не справился с этой тяжелой ношей и... начал пить.

На этом фоне морально не справился с собой и запил. Даже тренировки пропускал. Понятное дело, что не каждый раз, но периодически», — сказал Чепчугов.

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