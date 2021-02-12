Лыжница Кулешова отреагировала на решение FIS лишить Фалееву золота ЮЧМ
Вадим Балканов
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Российская лыжница Анастасия Кулешова отреагировала на решение Международной федерации лыжных гонок (FIS) лишить Анастасию Фалееву золота юниорского чемпионата мира. Соответствующий пост спортсменка выложила в своем Instagram.
По ее мнению, в очередной раз к российским атлетам было применено предвзятое отношение.
«Разве справедливое решение приняли судьи? Я считаю, что в данной ситуации все было в рамках правил. Но это лишь мое субъективное мнение. Видимо, судьи считают иначе», — написала Кулешова.
Ранее сообщалось, что в очередном матче 1/8 финала Кубка Англии лондонский «Челси» оказался сильнее «Барнсли».