Вратарь «Зенита» продолжит карьеру в Швеции

Вратарь «Зенита» Александр Васютин перешел в «Юргорден», выступающий в Швеции. Информация об этом появилась в Instagram-аккаунте команды.

Васютин будет выступать в шведском клубе на правах аренды.

Голкипер является воспитанником петербургского клуба, однако в текущем сезоне он не провел ни одного матча за команду. Также он выступал за финский «Лахти» и норвежский «Сарпсборг», в «Зенит» он вернулся летом 2019 года.

Ранее сообщалось, что капитан «Спартака» Джикия объяснил свой отказ «Зениту».