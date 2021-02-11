Россия обыграла Финляндию на Шведских играх

Сборная России оказалась сильнее команды Финляндии на Шведских играх, которые проходят в рамках Еврохоккейтура.

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу российских хоккеистов. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

В составе сборной России отличились Артем Минулин, Иван Чехович и Владимир. Первую шайбу финской команды забросил Ере Иннала, также ворота соперников поразил Юусо Пуустинен.

Стоит отметить, что для сборной России это седьмая победа подряд в рамках Еврохоккейтура.

Ранее сообщалось, что назван состав сборной России на матч против Финляндии на Шведских играх.

Шведские игры

Россия — Финляндия — 3:2

1:0 — Минулин (Чехович, Жафяров), 13:31;

2:0 — Чехович (Жафяров, Зборовский), 16:06;

2:1 — Иннала (Оямяки), 33:52;

3:1 — Бутузов (Коваленко), 42:37;

3:2 — Пуустинен (Лейно), 59:38.