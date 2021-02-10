«Монако» Головина вышел в 1/16 финала Кубка Франции
Антон Борисов
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«Монако» переиграл «Гренобль» в матче 1/32 финала Кубка Франции.
Встреча, прошедшая в Гренобле, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. В составе победителей отличился Стефан Йоветич.
Российский полузащитник монегасков Александр Головин вышел на поле на 75-й минуте и не отметился результативными действиями.
Соперник «Монако» по 1/16 турнира станет известен позднее.
Ранее Головин высказался о своем хет-трике в матче 24-го тура чемпионата Франции против «Нима».
Футбол. Кубок Франции. 1/32 финала
«Гренобль» (Гренобль) — «Монако» (Монако) — 0:1
Голы: 0:1 — Йоветич, 36.