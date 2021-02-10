Бузова заявила о желании исполнить гимн России на Играх или чемпионате мира

Певица Ольга Бузова заявила о желании исполнить гимн России на крупном международном турнире.

«Это может быть что угодно: чемпионат мира, Олимпиада, Парад Победы! Пусть в этой моей мечте будет все самое заветное, из чего складывается любовь к Родине», — написала Бузова в Instagram.

Также телеведущая высказалась о запрете на флаг и гимн России на чемпионатах мира и Олимпийских играх.

«Когда в мире многие желают нам и нашей стране зла, публично запрещают спортсменам представлять защищать наш флаг, не признают наши достижения — мне не стыдно наперекор всем сказать, что я горжусь и люблю Россию», — заявила Бузова.

Ранее сообщалось, что российским биатлонистам на чемпионате мира в словенском Поклюке запретили публиковать в соцсетях флаг страны.